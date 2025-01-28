ОФИЦИАЛЬНО. Логан Пол против Джейка Пола. Братья проведут поединок 27 марта

Instagram

Известные видеоблогеры и братья-боксеры Джейк Пол и Логан Пол официально объявили о бое между собой, которое может стать поединком десятилетия.

Братья опубликовали совместный постер в Instagram. Событие запланировано на 27 марта, а трансляцию организует стриминговый сервис Max.

Организаторы подписали публикацию: «Момент, которого вы ждали десятилетия… 27 марта». Но совсем не факт, что речь идет именно о боксе.

28-летний Джейк Пол одержал победу над легендарным 58-летним Майком Тайсоном в ноябре 2024 года.

29-летний Логан Пол, старший брат Джейка, последний раз выходил на ринг в октябре 2023 года, когда победил Диллона Дениса в поединке по правилам бокса.

sport.ua