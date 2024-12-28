Экс-коуч Майка Тайсона рассказал, за что волновался в реванше Усика с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Легендарный тренер Тедди Атлас, который когда-то тренировал Майка Тайсона, высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«После завершения боя я все-таки волновался за результат, ведь многим была выгодна победа Фьюри. Я был неуверен в судьях, но победила правильная сторона бокса. Они выполнили прекрасно свою работу и приняли правильное решение. Слава Богу», – сказал Атлас.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua