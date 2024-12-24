Усика временно отстранили от бокса после боя с Фьюри

В ночь на 22 декабря в саудовском Эр-Рияде украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) победил британца Тайсона Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Боксеры бились за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Украинцу удалось защитить титулы, одержав победу единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112!

После боя обеих боксеров отстранили от бокса Всемирным боксерским советом сроком на 36 дней. Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на Bloodyelbow.

В WBC запретили боксерам возвращаться на ринг, чтобы предотвратить возможные риски для их здоровья.

Напомним, 18 мая в Эр-Рияде Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, одолев британца разделенным решением судей. Позже Усик отказался от пояса IBF, который разыграли между собой британцы Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Таким образом, в бою-реванше на кону не стоял статус абсолютного чемпиона мира.

Ранее бывший чемпион мира в первом тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис призвал Александра Усика завершить карьеру после его победы в реванше над Тайсоном Фьюри.