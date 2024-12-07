«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион Европы Спенсер Оливер поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я внимательно слежу за Тайсоном и его тренировочным лагерем. Все говорят, что он в отличной форме. Тайсон допустил ряд ошибок в первом бою, много бегал и очень наслаждался боем. Однако теперь он сосредоточен и я не думаю, что он позволит Усику вернуться в бой, как это было в первом поединке», – сказал Оливер.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua