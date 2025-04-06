5 апреля на арене «Barys Arena» в Астане (Казахстан) состоится вечер бокса, организованный промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions.
Главным событием шоу станет титульный бой в среднем весе – чемпион мира по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (16–0, 11 КО,Казахстан) проведет поединок против француза Анауэля Нгамиссенге (14–0, 9 КО).
Также на ринг выйдет двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе Баходир Джалолов (14–0, 14 КО), который представляет Узбекистан. Его соперником станет боксер из Украины Игорь Шевадзуцкий (12–2, 10 КО).
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Трансляция шоу в Астане начнется в 18:00 по киевскому времени. Всего в карде запланировано проведение десяти поединков.
В прямом эфире турнир покажет платформа ESPN+. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Алимханулы – Нгамиссенге, Джалолов – Шевадзуцкий. Смотреть онлайн LIVE
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