Top Rank. Алимханулы – Нгамиссенге

5 апреля на арене «Barys Arena» в Астане (Казахстан) состоится вечер бокса, организованный промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions.

Главным событием шоу станет титульный бой в среднем весе – чемпион мира по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (16–0, 11 КО,Казахстан) проведет поединок против француза Анауэля Нгамиссенге (14–0, 9 КО).

Также на ринг выйдет двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе Баходир Джалолов (14–0, 14 КО), который представляет Узбекистан. Его соперником станет боксер из Украины Игорь Шевадзуцкий (12–2, 10 КО).

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Трансляция шоу в Астане начнется в 18:00 по киевскому времени. Всего в карде запланировано проведение десяти поединков.

В прямом эфире турнир покажет платформа ESPN+. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Алимханулы – Нгамиссенге, Джалолов – Шевадзуцкий. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция

Жанибек Алимханулы (16–0, 11 KO) – Анауэль Нгамиссенге (14–0, 9 KO)

Султан Заурбек (19–0, 13 KO) – Азинга Фузиле (18–2, 12 KO)

Баходир Джалолов (14–0, 14 KO) – Игорь Шевадзуцкий (12–2, 10 KO)

Батыржан Джукембаев (23–1, 17 KO) – Кейн Гарднер (17–4, 7 КО)

Отабек Холматов (12–1, 11 KO) – Джейсон Каной (30–12–2, 20 KO)

Балауса Муздиман (6–0, 5 КО) – Мария Тереса Пинили (7–1, 2 КО)

Махмуд Сабырхан (дебют) – Дук Дунг Хуйн (2–1, 2 КО)

Торехан Сабырхан (дебют) – Иржи Хауке (4–6, 2 КО)

Алишер Абдулалим (3–0, 2 КО) – Ашиш Чаудари (3–0, 0 КО)

Акниет Алимбай (2–0, 1 КО) – Йожеф Дубски (1–0, 1 КО)

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