Оливер Берман: Уик-энд оставил немало позитива

В Сузуке Haas F1 получила только одно очко за десятое место Оливера Бермана…

Оливер Берман (10-й): «Сегодня мы добились максимума. Для борьбы с Williams и RB нам не хватило скорости, так что и десятое место – неплохой результат. Я получил удовольствие от гонки.

Австралии мы были шокированы, но в Китае удивились ещё больше, когда машина неожиданно оказалась быстра, хотя мы в ней ничего не меняли. В этот уик-энд мы поставили новое днище, чтобы бороться с раскачкой, похоже, что это сработало. Уик-энд оставил немало позитива, я доволен заработанным очком и с нетерпением жду Бахрейна».

Эстебан Окон (18-й): «Я стартовал на Hard в надежде на выезд автомобиля безопасности – терять было нечего, и я рискнул со стратегией. К сожалению, автомобиль безопасности не выехал, и она не сработала. Но мы собрали много полезной информации для анализа к следующей гонке».

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