Богота. Кава победила 16-летнюю Пареху и будет бороться за дебютный титул с действующей чемпионкой

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA 250 в Колумбии



Богота, Колумбия • 31 марта – 6 апреля • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Камила Осорио (Колумбия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Катажина Кава (Польша, Q) – Хулиэта Пареха (США, Q) 7:5, 6:2

Камила Осорио (Колумбия, 2) – Хулия Риэра (Аргентина) 6:4, 7:5

Катажина Кава остановила беспрогрышную серию Хулиэты Парехи, которая впервые сыграла в основной сетке турнира WTA. Польская теннисистка второй раз в карьере вышла в финал на уровне Тура. В 2019 году она проиграла в матче за титул в Юрмале.

Камила Осорио проведет пятый решающий матч на турнирах WTA, в том числе третий в Боготе. Помимо титула в прошлом сезоне, колумбийка становилась чемпионкой соревнований в 2021 году.

Катажина Кава и Камила Осорио раньше не играли друг против друга.

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