Australian Open. Киченок и Чжань Хаоцин не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира

Украинско-тайваньская пара выбыла из борьбы в парном разряде Открытого чемпионата Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$5,182,000

Действующие чемпионки: Се/Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия)

Сетка турнира: парный разряд

Третий круг

Людмила Киченок/Чжань Хаоцин (Украина/Китайский Тайбэй, 5) – Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай, 9) 6:7(3), 2:6

Киченок и Чжань Хаоцин потерпели третье поражение за шесть сыгранных совместных матчей. Напомним, что теннисистки начали играть вместе в этом месяце на турнире в Брисбене.

В первом сете сегодняшнего матча украинско-тайваньская пара упустила преимущество, ведя со счётом 4:0.

Напомним, что Младенович и Чжан Шуай в прошло сезоне дошли до финала на Открытом чемпионате США.

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