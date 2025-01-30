Юки Цунода станет резервным гонщиком Red Bull Racing

Британская пресса сообщает, что в Red Bull Racing выбрали Юки Цуноду на роль резервного гонщика в 2025 году. Таким образом, японец будет совмещать эти обязанности с выступлениями за Racing Bulls.

В предстоящем сезоне в случае необходимости Юки заменит Макса Ферстаппена или Лиама Лоусона во время гоночного уик-энда. Причиной замены может послужить не только болезнь одного из основных гонщиков, но и потенциальная дисквалификация.

Макс Ферстаппен завершил прошедший сезон, имея на своём счету восемь штрафных баллов. При наборе двенадцати последует дисквалификация. Действующий чемпион мира находится в непростом положении, поскольку он уже не раз говорил, что не собирается менять подход к борьбе на трассе, а в 2025 году его первые штрафные баллы сгорят только на двенадцатом этапе сезона в Австрии.

Если Юки Цуноде придётся заменить одного из основных гонщиков Red Bull Racing, то самого Юки в составе Racing Bulls заменит Аюму Иваса. Японский гонщик заработал необходимые 40 баллов для получения суперлицензии FIA, дающей право выступать в Формуле 1.

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