Формула E: Норман Нато возвращается в Nissan

Заводская команда Nissan определилась с составом на следующий год: в 2025-м напарником Оливера Роулэнда будет Норман Нато.

Французский гонщик хорошо знает этот коллектив, ведь он уже выступал за Nissan в 2023-м, но затем перешёл в Andretti, однако провёл в составе американской команды всего один сезон, и там отказались от продолжения сотрудничества. Зато услуги опытного Нато вновь пригодились Nissan, ведь в своё время именно он обеспечил этой команде её первый финиш в тройке призёров, поднявшись на подиум в Риме.

Теперь 32-летний Норман заменит Сашу Фенестраза, видимо, не оправдавшего надежд Nissan.

Норман Нато: «Я очень рад вернуться в эту команду. Мы вместе уверенно завершили 9-й сезон, и я намерен продолжить сотрудничество с ней с того уровня, на котором мы расстались. Мы сразу ставим перед собой задачу добиваться хороших результатов, и этому будет способствовать тот факт, что я знаю эту команду и её машину.

Оливер в прошлом сезоне, подтвердил, насколько он быстрый гонщик, ведь мы соперничаем на трассах ещё со времён Формулы Renault 2.0, но никогда не были напарниками. Будет интересно посмотреть, в какой мере команде удалось улучшить машину, и перед нами стоит вполне определённая цель. Мы хотим бороться за победы в гонках и чемпионате».

Возвращение Нормана за руль гоночного электромобиля Nissan e-4ORCE состоится на официальных тестах Формулы E, которые пройдут 8-9 октября на испанском автодроме в Хересе.

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