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Футбол

Продление соглашения в стиле сериала Офис: Бетис подписал новый контракт с Айтором Руибалем

Об этом говорится на сайте клуба

Продление соглашения в стиле сериала Офис: Бетис подписал новый контракт с Айтором Руибалем

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Бетис" продлил сотрудничество с 28-летним вингером Айтором Руибалем. Новое соглашение футболиста, который в этом сезоне сыграл в четырех матчах, рассчитано до конца июня 2028 года.

    "Приятно оставаться с этим клубом еще на четыре года и я этому очень счастлив. Я сказал на днях, что сейчас я бы никуда не ушел, потому что чувствую, что должен быть здесь. Я очень благодарен своим товарищам по команде, всему техническому и медицинскому персоналу, всем работникам клуба, потому что, в конце концов, я живу с ними каждый день, и именно они заставляют тебя расти каждый день", – заявил футболист после продления контракта.

    Добавим, что в прошлом сезоне Айтор Руибаль провел 28 поединков, где отметился 3 голами и 4 ассистами.

    www.ua-football.com

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