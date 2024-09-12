Красюк рассказал, прийдет ли Усик на суперпоединок Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирно известный украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) посетит бой Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) против Даниэля Дюбуа (21-2, 20КО), сообщает британское издание Sky Sports со ссылкой на слова промоутера украинца Александра Красюка.

Интересно, к оба боксера являются бывшими соперниками Усика: Джошуа Александр побеждал дважды (в 2021 и 2022 годах), а Дюбуа – один раз (в 2023 году).

Поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

sport.ua