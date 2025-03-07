Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Боксер легкого веса Джордж Камбосос сомневается, что у Джервонты Дэвиса есть шансы в бою против Василия Ломаченко или других топовых соперников, учитывая то, какой бокс американец показал в поединке с Ламонтом Роучем (скандальная ничья).

«Джервонта… Ну, мы все видели, как он выглядел в поединке против Ламонта Роуча. А вы представьте, если бы вместо Роуча там был, например, Ломаченко. Или Тео Лопес. Или Девин Хейни».

«Есть ли у Джервонты какие-то шансы против них? Я думаю, что нет», – сказал Камбосос.

Джордж Камбосос в прошлом году уступил Ломаченко в поединке за титул IBF.

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sport.ua