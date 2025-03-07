Виктор Мартен: ROC – это шанс показать мой потенциал

В своё время Виктор Мартен считался одним из самых перспективных гонщиков своего поколения, и в 2022 году он это подтвердил, со второй попытки выиграв титул в Формуле 3.

Но когда французский гонщик и в тот момент уже участник молодёжной программы Alpine перешёл в Формулу 2, его дела пошли на спад. В двух предыдущих сезонах он одержал лишь по одной победе, а последний раз поднимался на вершину подиума прошлым летом в Барселоне.

Но сегодняшние выступления в Сиднее принесли Виктору небольшое, хотя и чисто психологическое утешение: вместе с Себастьеном Лёбом он выиграл Кубок Наций, впервые представляя Францию в Гонке чемпионов. Причём сделал он это в весьма зрелищной манере. Перед финальными заездами организаторам ROC пришлось убрать с трассы шикану, поскольку начался дождь, стало скользко, и в этих условиях лишнее препятствие лишь создавало дополнительные трудности и увеличивало риск ошибок. И Виктор этим в полной мере воспользовался.

«Я получил столько удовольствия! Одержать победу в день дебюта невероятно здорово! – весело поделился Виктор после того, как программа первого дня ROC завершилась. – Выиграть Кубок Наций – особое достижение, это ещё один шанс показать мой потенциал.

Разумеется, я многократно обращался к Себастьену за советами и в том числе спросил, можно ли атаковать в полную силу на мосту (где уже не было шиканы). Он сказал, что подвеска машины должна выдержать приземление после прыжка.

Я уже проверил итоги жеребьёвки к завтрашней Гонке чемпионов: если мне придётся сойтись в поединке с Себом, то это может произойти только в финале. Будем надеяться, что завтра мы с ним ещё погоняемся. А пока я просто знаю, что сегодняшний вечер проведу не с австралийцами!»

Мартен имеет в виду, что в компании хозяев поля ему будет некомфортно, ведь вместе с напарником в финале Кубка наций они одолели именно команду Австралии.

За всю историю ROC, насчитывающую тридцать с лишним лет, австралийцы ещё ни разу не побеждали в Кубке наций, но сегодня были как никогда близки к этому, да ещё на домашней трассе. Однако впечатляющие прыжки в исполнении Виктора в финальной стадии сегодняшних состязаний лишили этой радости их и их болельщиков.

Завтра окрылённый первыми успехами Виктор будет бороться за победу в индивидуальных гонках, а через неделю в Мельбурне выйдет на старт первого этапа Формулы 2 за рулём машины команды ART.

Источник