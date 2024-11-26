В Cadillac подтвердили переговоры с Ferrari

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти, получивший должность консультанта новой команды Cadillac Формулы 1, подтвердил ранее появившуюся информацию о переговорах с Ferrari о контракте на поставку силовых установок. Если стороны договорятся, то в 2026-м на машинах Cadillac будут стоять двигатели, собранные в Маранелло.

Марио Андретти: «Мы действительно ведём переговоры. Пока соглашение не достигнуто, но мы к нему стремимся. Это предпочтительный вариант для нас.

Моя история выступлений за Ferrari, мои отношения с Энцо Феррари – всё это играет колоссальную роль. Существует множество факторов, имеющих огромное значение. Контракт с Ferrari будет лучшим вариантом».

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