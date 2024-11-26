Медведенко — о сборной Украины по баскетболу: Я бы дал доработать действующему тренеру, которого усилил бы другими ассистентами

Двукратный чемпион НБА считает, что Виталию Степановскому нужно усилить свой тренерский штаб

Украинский экс-баскетболист, двухкратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс, Станислав Медведенко прокомментировал выступление сборной Украины в квалификации на Евробаскет-2025.

«Мы проиграли свои игры. Если первая игра была еще под вопросом, то другую мы должны были брать. Все складывалось в нашу пользу, но было допущено множество ошибок. В частности, тренерских. Поэтому мы проиграли, и теперь есть большие проблемы с выходом на Евробаскет. Пожалуй, 90 процентов, что мы уже туда не попадем. Хотя шансы есть, нужно играть до конца».

«С заменами были проблемы. И, как мне показалось, где-то в четвертой четверти тренер потерял контроль над игрой – мы буквально с ровного счета взлетели в минус 15».

«Считаю, что тренеру, если он не может полностью контролировать ход игры, нужно усиливаться опытными ассистентами. Ибо первый ассистент у него неопытный, вообще нет опыта самостоятельной работы. Другой ассистент, насколько знаю, работает только с детьми, тоже нет опыта работы с профессиональными командами. А тут дело в том, что результат нужен здесь и сейчас».

«Это одна из проблем. Также проблема в том, что выступающие на высоком уровне игроки сборной — это Санон, Бобров, Пустовой и Ковляр, играющие в Лиге чемпионов, УЛЕБ и все тому подобное. Есть стабильные минуты в этих клубах. И все. Другие ребята играют во второстепенных чемпионатах или вообще не котирующихся в Европе чемпионатах».

«Есть два выхода на этом этапе. Еще дать доработать этому тренеру, чтобы он усилился достойными помощниками с опытом. Потому что для меня будет непонятно, если с такими же ассистентами будет доработан этот цикл. Выше я объяснил почему. Еще один вариант – менять тренера, искать опытного, но с перспективой. Не считаю, что было бы целесообразным ставить специалиста из Украины. Разве что делать такую ​​комбинацию, чтобы ставить какого-нибудь опытного украинского тренера и усиливать его опытным иностранцем, если нет средств».

«Но я бы дал доработать действующему тренеру, которого усилил бы другими ассистентами. Ассистентами, подсказавшими ему в критические моменты, когда стоит остановить команду, взять тайм-аут или подкорректировать тактику. Но это мое диванное видение».

Украина продолжает оставаться аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут уже в следующем году. 20 февраля состоится матч со Словенией, а 23 февраля — с Португалией.

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