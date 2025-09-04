Сегодня будут сыграны заключительные матчи в группах C и D

В четверг, 4 сентября, состоятся матчи пятого тура в группах C и D на чемпионате Европы по баскетболу-2025. Поединки Евробаскета-2025 принимают арены в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре.

В группе С Босния и Герцеговина победила Грузию (84:76) и добыла путевку в плей-офф турнира. В секстете D Франция не оставила шансов Исландии — 114:74.

Напомним, сборная Украины неудачно выступила в отборе на Евробаскет-2025. Сине-желтые проиграли пять матчей подряд, но сумели хлопнуть дверью, обыграв на выезде Португалию в последнем туре.

Групповая стадия турнира пройдет с 27 августа по 4 сентября. По четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в 1/8 финала.

Все поединки стадии плей-офф пройдут в Риге. Финальный матч запланирован на 14 сентября.

Евробаскет-2025. 5-й тур

Группа C

Босния и Герцеговина — Грузия — 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14)

Италия — Кипр

Испания — Греция

Группа D

Франция — Исландия — 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28)

Израиль — Словения

Польша — Бельгия

