Ферстаппен: Кими Антонелли нужно просто дать время

В четверг в Монце Макс Ферстаппен говорил о шансах на победу в этот уик-энд…

Макс Ферстаппен: «В Зандфорте мы были далеки от победы. Учитывая размер отставания от McLaren, нам нужна определённая доля удачи, чтобы выиграть гонку в этом году. Впрочем, в этом отношении все примерно в том же положении, все уступают McLaren, хотя при определённом стечении обстоятельств любой может выиграть.

Ошибки Кими Антонелли? То, что он сейчас переживает – это нормально. Проблема в том, что некоторые акцентируют внимание на ошибках больше, чем необходимо». Ошибки в первом сезоне — это совершенно нормально.

Могло ли быть лучше? Конечно. Но я знаю, насколько он талантлив. Я это вижу. Ему просто нужно дать возможность адаптироваться. Всем нужно набраться терпения, ведь начинать карьеру в топ-команде непросто. Думаю, с ним всё будет в порядке. Ему просто нужно чуть больше времени».

