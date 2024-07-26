Брюно Фамен об уходе из Alpine и моторах Renault

На пресс-конференции в Спа Брюно Фамен подтвердил досрочное завершение проекта производства силовых установок Renault для команды Alpine в Вири.

Брюно Фамен: «Мы хотим создать в Вири новый спортивный бренд, чтобы он стал известен за пределами Франции, во всем мире. Проект, представленный в начале недели сотрудникам в Вири, заключается в перераспределении ресурсов от разработки силовой установки для Формулы 1 на разработку новых технологий для бренда.

Одним из последствий этого проекта, если он будет принят, станет покупка командой Alpine F1 силовой установки другого производителя, а у нас появится больше ресурсов для развития бренда.

Проект, который был представлен в Вири, рассчитан на период с 2026 года и далее. Мы ведем переговоры с несколькими производителями, но пока ничего не решено.

Мы должны соблюдать требования французских профсоюзов. Есть социальные процессы, которым нужно строго следовать, и мы не можем принимать никаких решений, пока не закончим этот процесс.

В последний год я удвоил свою деятельность в качестве вице-президента по автоспорту, я занимаюсь базой в Вири и другими проектами, в частности – «Дакаром». Кроме того, я исполнял обязанности руководителя Alpine F1, и думаю, что для компании будет полезнее, если я посвящу свое время Вири и новому проекту, если он будет утвержден.

С Флавио Бриаторе у меня не возникло абсолютно никаких проблем за то небольшое время, что мы провели вместе. Все знают, что у него свой путь, свои цели, но я думаю, что логично, если я уйду с поста руководителя команды.

Я уйду в отставку к концу августа, чтобы с 1 сентября полностью посвятить себя работе в Вири».

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