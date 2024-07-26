Пять россиян включили в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века по версии ESPN

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

ESPN представил рейтинг 25 лучших игроков НХЛ XXI века. Список возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Второе место в рейтинге занял российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

«В НХЛ нет игрока, который за свою карьеру владел бы таким метким ударом, как Овечкин. Успех Овечкина, забившего 853 гола (на сегодняшний день), во многом обусловлен его ростом, который помогает ему увеличить скорость и мощь удара», — написано в статье.

Помимо Овечкина в списке присутствуют еще четверо российских хоккеистов: Евгений Малкин (9-е место), Никита Кучеров (17-е), Андрей Василевский (19-е) и Павел Дацюк (22-е).

Источник: ESPN

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