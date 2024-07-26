Усик рассказал, почему не добил Фьюри в девятом раунде мегафайта за абсолют

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик рассказал, почему не добил британского боксера Тайсона Фьюри в девятом раунде боя за титул абсолютного чемпиона мира.

«Когда я готовил удар левой, то рефери сразу оттолкнул меня и сказал остановиться. Я сказал ладно и уже потом рефери начал отсчитывать нокдаун Тайсону. Но сейчас это для меня не имеет значения, я выиграл бой, спасибо тебе, Боже», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua