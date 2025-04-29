ФЬЮРИ отреагировал на вызов Усика: «Весь мир знает. Я этого уб**дка...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри отреагировал на желание объединенного чемпиона мира Александра Усика провести с ним бой.

«Я победил этого уб**дка дважды. Весь мир об этом знает. В любое время, в любом месте. Следующий бой – Британия, 100 тысяч человек», – написал Фьюри в Инстаграме.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua