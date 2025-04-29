Мадрид. Музетти вновь победил Циципаса, Дрэйпер, де Минор и Димитров прошли в четвертый круг

На “Мастерсе” в Мадриде завершились все матчи третьего круга



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маттео Берреттини (Италия, 30) 7:6(2)

Томми Пол (США, 11) – Карен Хачанов (-, 24) 6:3, 3:6, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Александр Мюллер (Франция) 6:3, 6:3

Маттео Арнальди (Италия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6:3, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 6) – Денис Шаповалов (Канада, 29) 6:3, 7:6(3)

Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Стефанос Циципас (Греция, 17) 7:5, 7:6(3)

Григор Димитров (Болгария, 15) – Джейкоб Фернли (Великобритания, Q) 6:4, 7:6(3)

Габриэль Диалло (Канада, LL) – Кэмерон Норри (Великобритания) 2:6, 6:4, 6:4

Напомним, что эта часть сетки стартовала еще вчера, но из-за глобального отключения электричества удалось провести лишь несколько матчей.

• Томми Пол выиграл 10-й матч на грунтовых “Мастерсах” и впервые прошел в четвертый круг турнира в Мадриде. Дальше американец сыграет против британца Джека Дрэйпера, которому уступает в личных встречах 2-3, но выиграл их последний поединок в прошлом году на турнире в Лондоне.

• Лоренцо Музетти второй раз подряд победил Стефаноса Циципаса на грунте в этом году (Монте-Карло) и сократил отставание в личном противостоянии – 2:5. Итальянец впервые с 2022 года дошел до 1/8 финала в Мадриде и за дебютный четвертьфинал на этом турнире сыграет против австралийца Алекса де Минора, которого также обыграл в Монте-Карло (общий счет их противостояния 2-1 в пользу Музетти).

• Габриэль Диалло впервые в карьере прошел в 1/8 финала на турнире АТР 1000. Дальше 78-й номер мирового рейтинга сыграет против 16-й ракетки мира Григора Димитрова.

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