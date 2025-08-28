ЛАПИН: «Усик имеет силы, чтобы провести еще пять поединков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Даниэль Лапин (12–0, 4 КО), который выступает в полутяжелом весе (до 79,4 кг), поделился мнением о карьере своего друга и соотечественника Александра Усика:

«Усик сказал, что мой последний бой – это полезный опыт. Ему понравилось, как я переключился после восьмого раунда, как после падения на канатах я вышел и полностью забрал два раунда.

Учитывая то, как он готовится к поединкам, я уверен, что Александр может отбоксировать, как минимум, еще пять поединков. У него много сил. Но все зависит от Усика, его мотивации и желания.

То, что я видел в последний раз – он ещё может и готов выиграть абсолютно у всех соперников в супертяжелом весе. Нельзя сказать, что информация о пяти боях – это эксклюзив от меня. Это мое мнение», – сказал Лапин.

Даниэль провел последний бой 19 июля в Лондоне, когда решением большинства судей одолел британца Льюиса Эдмондсона. Следующий раз Лапин выйдет на ринг 1 ноября против еще одного британца Троя Джонса.

sport.ua