УЕФА изменил время начала финала Лиги чемпионов

УЕФА объявил о важном изменении, которое затронет расписание финала Лиги чемпионов. С 2026 года матч будет начинаться не в 22:00 по киевскому времени, а в 19:00. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Согласно новому обновлению, с 2026 года в Будапеште время начала финала Лиги чемпионов будет перенесено с 21:00 (22:00 по Киеву) на 18:00 по центральноевропейскому времени, что эквивалентно 19:00 по киевскому времени.

“Мы приняли решение о переносе времени начала финала Лиги чемпионов, чтобы улучшить впечатления от матча для болельщиков, команд и городов-организаторов. Это изменение направлено на оптимизацию логистики и организацию мероприятий. Важно, чтобы день матча был приятным событием для всех участников, создавая уютную атмосферу для семей и детей, а также обеспечивая комфорт болельщикам”, – говорится в официальном сообщении УЕФА.

Для путешествующих фанатов это изменение также облегчит доступ к общественному транспорту, особенно после матча, и обеспечит более безопасный и удобный путь обратно на дома. В свою очередь, для принимающих городов это позволит усилить экономический эффект мероприятия, предоставив болельщикам возможность продолжить празднование.

Кроме того, новое время старта матча совпадает с более удобным временем вещания, что позволит привлечь еще более широкую аудиторию как на телевизионных каналах, так и в цифровых платформах. В этом контексте особое внимание будет уделено привлечению молодежной аудитории.

“Мы ставим опыт болельщиков в центр нашего планирования, и благодаря этим изменениям финал Лиги чемпионов УЕФА станет еще более доступным, инклюзивным и запоминающимся событием для всех”, – добавили в УЕФА.

