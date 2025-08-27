Капитан "Вест Хэма" извинился за конфликт с болельщиком

Нападающий клуба Джарред Боуэн после матча с "Вулверхэмптоном" подошёл к сектору болельщиков, чтобы поблагодарить за поддержку.

Но с трибун прозвучало что-то неприятное для капитана и Боуэн готов был пойти на трибуну. Его сдержали партнёры по команде и стюарды.

Позже, Боуэн извинился в Instagram.

"Я страстный болельщик и буду бороться каждый раз, когда выхожу на поле. Но мне нужно подавать лучший пример, и вы, болельщики, знаете, как сильно я люблю вас и этот клуб!" — написал капитан в Instagram

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В матче против "Вулверхэмптона", вингер отметился голевой передачей.

www.ua-football.com