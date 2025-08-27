Александр УСИК: «Это требует очень много времени»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о комбинации ударов, благодаря которой нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше.

«Это то же самое, как ты ходишь в школу, а потом на работу. Если ты не работаешь над собой, то у тебя не будет таких комбинаций и такого умения.

Боксеры имеют только три удара: прямой, хук, апперкот. Уже после этого тренер сочетает все это в комбинации, делая комбо. Это требует очень много времени», — сказал Усик.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua