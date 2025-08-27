Прогноз и где смотреть матч Серветт – Шахтер в ЛК

28 августа 2025 года состоится ответный поединок четвертого раунда квалификации Лиги конференций, в котором Серветт примет Шахтер Донецк. Команды сразятся за выход в следующий этап турнира, и все решится в этот день. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию будет проводить канал УПЛ ТВ, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV .

Серветт: проблемы на старте сезона

Серветт продолжает свою еврокубковую кампанию, однако старт в турнире не впечатляет. Швейцарский клуб начинал с квалификации Лиги чемпионов, где одержал победу над Викторией Пльзень на выезде 1:0, но затем потерпел поражение дома 1:3. В квалификации Лиги Европы команда не смогла устоять перед Утрехтом, проиграв дважды – 1:3 дома и 1:2 на выезде.

Теперь Серветт пробует свои силы в Лиге конференций, где соперник явно сильнее. Несмотря на явное превосходство Шахтера в скорости и мастерстве, Серветт смог достойно отыграть в обороне в первом матче. Однако, по всем признакам, клуб оказался не готов к такому насыщенному сезону. Проблемы наблюдаются и в национальном чемпионате, где Серветт набрал всего одно очко в трех турах и занимает последнее место в таблице.

Шахтер Донецк: амбиции и мотивация

Шахтер Донецк в этом сезоне приобрел нового тренера, Арда Турана, который зарекомендовал себя в качестве успешного футболиста, а теперь проявляет себя и как тренер. В квалификации Шахтер без проблем прошел Ильвес (6:0 по сумме двух матчей) и Бешикташ (6:2). Матчи с Панатинаикосом оказались более сложными, несмотря на то что Шахтер выглядел сильнее, играя в меньшинстве, однако два ничейных результата и поражение в серии пенальти оставили команду без победы.

В УПЛ у Шахтера 7 очков после трех туров, и команда делит второе место в таблице. В составе горняков много талантливых бразильцев, и уже поступали предложения от таких клубов, как Фулхэм по поводу Кевина. Игроки Шахтера понимают, что сейчас на виду у топ-клубов, поэтому мотивированы на успешное выступление в еврокубках.

Личные встречи

Первая встреча началась с быстрого гола швейцарцев после стандартного положения, однако Шахтер быстро перехватил инициативу и начал оказывать давление на ворота соперника. Горняки продолжали создавать опасные моменты, но смогли сравнять счет лишь в середине второго тайма. Несмотря на хорошую игру, Шахтер не смог забить победный мяч, и матч завершился ничьей 1:1. Интересно, что статистика ударов по воротам была 23:2 в пользу украинской команды.

Прогноз

В этой паре все еще не решено, но Шахтер выглядит фаворитом, даже несмотря на выездной матч. С учетом первого поединка, шансы на победу Шахтера выглядят вполне оправданными. Букмекеры дают следующие прогнозы: победа Серветта – 4,59, ничья – 3,76, победа Шахтера – 1,74.

На домашнем стадионе Серветт может сыграть смелее, однако уровень игры швейцарского клуба значительно уступает Шахтеру. Прогнозируем чистую победу горняков, которые должны пройти дальше.

