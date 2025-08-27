Mastercard – титульный партнёр McLaren в 2026-м

В McLaren Racing объявили, что компания Mastercard станет официальным титульным партнером команды с 2026 года. В следующем сезоне команда будет называться McLaren Mastercard Formula 1 Team.

В честь подписания контракта Mastercard организует мероприятие для болельщиков в Амстердаме, оно пройдёт в среду вечером, 27 августа, перед началом уик-энда Гран При Нидерландов, с участием основных гонщиков – Ландо Норриса и Оскара Пиастри – в сопровождении живых выступлений музыкантов и других артистов.

Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing: «Для нас нет никого важнее наших замечательных болельщиков, поэтому я очень рад начать новый этап нашего партнерства с Mastercard с обещания сохранить этот приоритет и ещё больше сблизить их с командой через наши совместные акции.

Mastercard — фантастический партнер, разделяющий нашу страсть и ценности, их участие в качестве титульного партнера станет для нас идеальной платформой для дальнейшего продвижения на трассе и за её пределами».

