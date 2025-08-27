Прогноз и где смотреть матч Фиорентина – Полесье в ЛК

28 августа 2025 года состоится ответный поединок в рамках четвертого раунда квалификации Лиги конференций. В этом матче встретятся итальянская Фиорентина и украинское Полесье. Важнейший момент для обеих команд, и в особенности для фиалок, которые нацелены на победу в турнире. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени. Трансляцию будет проводить платформа Киевстар ТВ.

Фиорентина: на пути к победе

Для Фиорентины участие в Лиге конференций стало вызовом: команда дважды доходила до финала турнира, но оба раза не смогла забрать трофей. В 2023 году фиалки проиграли Вест Хэму с результатом 1:2, пропустив решающий мяч на 90-й минуте. В следующем сезоне они вновь не смогли одержать победу в финале, проиграв Олимпиакосу 0:1 на 116-й минуте дополнительного времени.

В первом туре Серии А Фиорентина почти добилась выездной победы над Кальяри, однако команда не удержала преимущество и матч закончился вничью 1:1. Несмотря на это, Фиорентина останется фаворитом в предстоящем противостоянии с Полесьем, хотя команда может дать шанс неосновным игрокам.

Полесье: завершение еврокубковой кампании

Для Полесья еврокубковая кампания близится к завершению. Украина столкнулась с серьезным соперником, и шансов на успешное выступление против Фиорентины было мало. В предыдущих раундах команды Руслана Ротаня удалось пройти Санту Колому из Андорры и Пакш из Венгрии, но с таким уровнем команды сложно рассчитывать на успех в квалификации Лиги конференций.

У Полесья есть проблемы и в УПЛ: команда одержала всего одну победу, потерпев два поражения. После первого матча с Фиорентиной украинский клуб оказался в трудной ситуации — пропустив три мяча в гостях, вернуть этот отрыв будет крайне сложно.

Личные встречи

В первом матче Фиорентина показала свою мощь: команда смогла забить два мяча в первом тайме, а несмотря на то, что осталась в меньшинстве, Полесье не использовало численное преимущество и пропустило еще один мяч, проиграв 0:3.

Прогноз

Эта пара уже ясна — Фиорентина значительно сильнее своего соперника, и три гола в гостях для Полесья невозможно отыграть. Букмекеры предлагают такие коэффициенты на исход матча: победа Фиорентины — 1.21, ничья — 6.4, победа Полесья — 10.04.

Напомним, мы также писали о том, что матч Динамо против Маккаби будет решающим.