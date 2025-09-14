Кривбасс – Полесье: прогноз и где смотреть матч УПЛ

В воскресенье, 14 сентября, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги. На поле выйдут местный «Кривбасс» и житомирское «Полесье». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало поединка — в 13:00 по киевскому времени. Трансляцию будет проводить канал УПЛ ТВ, который доступен на стриминговых платформах: MEGOGO, sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sport и другие. До начала игры на Youtube канале УПЛ ТВ будет доступен предматчевый эфир-включение из студии.

Кривбасс: неожиданный рывок в лидеры

После ухода Юрия Вернидуба многие ожидали, что «Кривбасс» ослабнет и опустится в середину таблицы. Назначение Патрика ван Леувена казалось подтверждением этих прогнозов: после ухода из «Зари» его репутация была неоднозначной. Первый тур тоже не вдохновил — поражение от «Колоса» выглядело закономерным. Но затем команда неожиданно для скептиков включилась: победы над «Металлистом 1925», «Зарей» и «Оболонью» позволили набрать девять очков подряд и закрепиться в группе лидеров. Плюс — успешный старт в Кубке Украины. Важнейшую роль в атаке играет Егор Твердохлеб, а ставка на латиноамериканских легионеров явно приносит результат.

Полесье: перестройка после еврокубков

Житомирский клуб начал сезон в еврокубках и успел пройти три раунда, но в итоге вылетел от «Фиорентины». За шесть матчей команда четыре раза проиграла, а и во внутреннем чемпионате старт был болезненным — три поражения в четырех играх. Тем не менее президент клуба Константин Буткевич продолжает доверять Руслану Ротаню и верит в его проект. Сейчас «Полесье» перезапускается: лишних и проблемных игроков отпустили, а состав усилили заметными новичками. Главный трансфер — аренда Георгия Бущана из «Аль-Шабаба». Вместе с ним пришли Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Максим Брагару. Вратарская позиция, где раньше регулярно случались ошибки, теперь выглядит надежнее.

История встреч

Клубы играли между собой шесть раз. Баланс абсолютно равный: по две победы и две ничьи, но «Кривбасс» забил на один мяч больше — 8:7. Последние матчи тоже проходили напряженно, что только подогревает интерес к новому поединку.

Ориентировочные составы

Кривбасс: Кемкин – Юрчец, Виливальд, Конате, Боржес – Араухо, Задерака – Лин, Твердохлеб, Мендоса – Парако.

Полесье: Бущан – Кравченко, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский – Назаренко, Шепелев, Велетень – Филиппов.

Прогноз на матч

Обе команды имеют свой узнаваемый стиль и вряд ли откажутся от него. «Кривбасс» активно использует быстрый переход в атаку, а «Полесье» старается играть через контроль и умных исполнителей в центре. В такой ситуации логично ждать голов — атака у соперников работает лучше, чем оборона. А вот назвать фаворита сложно: по классу клубы примерно равны, и многое решит реализация моментов.

