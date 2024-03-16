Есть спрос и конкретные клубы: спортдиректор Колоса заинтриговал комментарием о Фесюне

Колос хочет получить за Кирилла Фесюна гораздо больше трех миллионов долларов, которые готов заплатить Шахтер.

Об этом в эфире УПЛ ТВ рассказал спортивный директор коваловского клуба Виталий Лисицкий. — На какой стадии возможны переговоры по Кириллу Фесюну? — Смотрите. По состоянию на сегодняшний день Кирилл Фесюн является футболистом футбольного клуба Колос из Ковалевки, поэтому ничего больше я вам сказать не могу. — А переговоры идут или нет? — Что такое переговоры , скажите, пожалуйста?

— Контакты между клубами на предмет того или иного игрока. В данном случае Кирилла Фесюна?

— Я думаю, что сейчас Кирилл очень хорошо себя проявляет, поэтому на него есть спрос и конкретные клубы, которые могут или хотят обращаться к нам по поводу Кирилла. >

— Бывает такое, что переговоры и не нужны. По слухам, в контракте Фесюна есть клаусула три миллиона евро или долларов. Можете подтвердить или отрицать наличие этой клаусулы?

— Максим, вы правильно сказали – по слухам. Пока могу сказать, что в контракте Кирилла Фесюна нет клаусулы три миллиона — ни долларов, ни евро. — А вы его больше оцениваете? — Конечно. Конечно, я знаю, как он работает и умеет, поэтому я думаю, что, возможно, он будет стоить гораздо больше. Так бы хотелось мне и нашему клубу.

В этом сезоне Фесюн отыграл 19 матчей за Колосс в УПЛ, в которых пропустил всего 14 голов. 21-летний вратарь лидирует по количеству клиншитов (сухих матчей) в текущей кампании — 10 раз ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

Недавно Кирилл довольно резко прокомментировал информацию о своем предстоящем переходе в Шахтер. ;

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