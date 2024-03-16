Штайнера покатали на гоночном Ford Mustang в Аделаиде

Гюнтер Штайнер в этот уик-энд в качестве гостя принимает участие в Фестивале автоспорта в Аделаиде, и его прокатили по городской трассе на гоночном Ford Mustang GT, подготовленном для популярной австралийской серии Supercars.

Мощную машину c 620-сильным двигателем V8, развивающим порядка 620 л.с., пилотировал Джеймс Кортни, чемпион Supercars 2010 года, и, прокатив бывшего руководителя команды Haas F1, он в своё удовольствие ещё и подымил резиной и покрутил пончики.

«Всю мою жизнь я провёл рядом с гоночными машинами, но эта очень быстрая!» – весело прокомментировал Штайнер сразу после заезда.

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