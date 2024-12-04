Ландо Норрис: Этот сезон я никогда не забуду!

В Абу-Даби у McLaren только одна цель – выиграть Кубок конструкторов…

Ландо Норрис: «Впереди финал сезона, гонка в Абу-Даби. В Катаре наша машина была быстра, с нетерпением жду возможности оценить её скорость в этот уик-энд. Я сосредоточен на борьбе, готов отдать ей все силы и привезти домой Кубок конструкторов.



Этот сезон я никогда не забуду, ведь в этом году я одержал первую победу в Гран При в Майами, а потом был близок к победе в личном зачёте. Команда проделала невероятную работу, предоставив нам отличную машину, и я хочу поблагодарить всех за это. Абу-Даби – отличное место для завершения сезона. Осталось завершить свою работу».

Оскар Пиастри: «Приятно приезжать на последнюю гонку сезона после очередного подиума. Теперь мы полностью сосредоточены на Кубке конструкторов. Мы лидируем в этой борьбе, но всё может измениться в одно мгновение, поэтому нам нужно быть на высоте и быть готовыми ко всему».

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