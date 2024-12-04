ФЬЮРИ: «Почему я должен тебя бояться? Ты провел 300 боев в любителях»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри отреагировал на коронную фразу Александра Усика: «Я никогда не оставлю тебя наедине».

«Что это значит? Чтобы я не боялся этого боя? Я не боюсь, я в прошлом провел множество боев и никогда не боялся. Почему я должен тебя бояться? Ты провел около 300 боев в любителях и тоже не будешь бояться драться со мной. Я не придаю этому большого значения», – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua