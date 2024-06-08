Баколе похвалил Усика после победы над Фьюри. Он этого не ожидал

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе конголезский боксер Мартин Баколе (20-1, 15 KO) поделился своими впечатлениями от поединка за звание абсолютного чемпиона между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 KO) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO).

«Я этого не ожидал. Я был удивлен. Я ставил на победу Фьюри, но я был удивлен выступлением Тайсона. Он игрался на ринге. Так что Усик — молодец, он был сфокусирован. Александр выиграл бой, и теперь он непобежденный абсолютный чемпион. Это много значит для него и памяти о его отце. Молодец, чемпион», – сказал Баколе.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

3 августа Баколе сразится против Джареда Андерсона (17-0, 15 KO).

sport.ua