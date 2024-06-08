Алонсо: Собранная информация может оказаться полезной

Фернандо Алонсо возглавил протокол второй сессии свободных заездов Гран При Канады. Гонщик Aston Martin считает, что собранная в пятницу информация окажется полезной, если переменчивая погода сохранится в квалификации и в гонке.

Лэнс Стролл на домашней трассе показал третье время и пообещал порадовать своих болельщиков в квалификации.

Фернандо Алонсо: (1-й): «Пятница получилась сложной для всех из-за погоды. Мы проехали не так много кругов, особенно в первой тренировке. Условия оказались такими, что трасса никогда не была полностью мокрой или полностью сухой, но так может быть в квалификации и в гонке, поэтому собранная информация может оказаться очень полезной для оставшихся дней уик-энда.

Если в субботу будет такая же погода, то нас ждёт острая борьба в квалификации, и правильный выбор шин может дать серьёзное преимущество. За этим будет интересно наблюдать, но для нашей команды всё сведётся к правильному выбору шин и извлечению максимума из ситуации».

Лэнс Стролл (3-й): «Из-за переменчивой погоды работа в пятницу постоянно прерывалась. Во второй тренировке мы проехали довольно много кругов на промежуточных шинах и сликах и кое-что узнали о новом асфальте, который несколько отличается от старого.

Нам удалось собрать полезную информацию о настройках и поведении промежуточных шин, что может иметь критическое значение в этот уик-энд, принимая во внимание дождевой прогноз.

Всегда здорово пилотировать перед своими болельщиками. Постараюсь сделать всё, чтобы у них был повод для праздника после квалификации».

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