Пятый трофей Grand Slam для Иги Швёнтек или дебютный для Жасмин Паолини: превью финала на Ролан Гаррос

Анонс решающего матча в женской сетке Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 12)

Court Philippe-Chatrier. Начало матча в 16:00 по Киеву

• Теннисистки встретятся во второй раз на уровне Тура: в 2022 году Швёнтек обыграла Паолини в стартовом матче на US Open.

• Это будет первый финал на турнирах Grand Slam, в котором встретятся представительницы Польши и Италии.

шестой раз выступает на Ролан Гаррос. Напомним, что полька побеждала в Париже три раза (2020, 2022, 2023). На данный момент Ига выиграла 18 матчей подряд в сезоне (перед Ролан Гаррос победила на турнирах WTA 1000 в Мадриде и Риме), и это повторение её персонального рекорда, который она показала в 2022 году.

Швёнтек является третьей теннисисткой в 21-м веке, которая трижды подряд сыграет в финале Ролан Гаррос. Ранее это удавалось Жюстин Энен (2005-2007) и Марии Шараповой (2012-2014). В случае победы в сегодняшнем матче полька может повторить достижение Энен, которая также трижды подряд выигрывала титул в Париже, и Моники Селеш, которая побеждала здесь в 1990-1992 годах.

Также Ига Швёнтек выиграла 20 матчей подряд на Ролан Гаррос и сравнялась по этому показателю со Штеффи Граф. Лидерами по количеству побед подряд в Париже являются Крис Эверт (29), Моника Селеш (25) и Жюстин Енен (24). Напомним, что в матче второго круга, в котором она встречалась с Наоми Осакой, полька отыграла матчбол соперницы.

Швёнтек сыграет 26-й финал в карьере и попробует выиграть 22-й одиночный трофей, в том числе пятый на уровне Grand Slam. Напомним, что в 2022 году Ига стала чемпионкой на US Open. Полька выиграла все восемь решающих матчей, начиная с Ролан Гаррос в предыдущем сезоне. В этом году, помимо титулов в Мадриде и Риме, она становилась чемпионкой в Дохе и Индиан-Уэллс (оба WTA 1000).

Путь к финалу: [1] Ига Швёнтек (Польша, №1)

R128: [Q] Леолия Жанжан (Франция, №148) 6:1, 6:2

R64: [SR] Наоми Осака (Япония, №134) 7:6(1), 1:6, 7:5

R32: Мари Боузкова (Чехия, №42) 6:4, 6:2

R16: Анастасия Потапова (-, №41) 6:0, 6:0

QF: [5] Маркета Вондроушова (Чехия, №6) 6:0, 6:2

SF: [3] Коко Гауфф (США, №3) 6:2, 6:4

► Общее время на корте: 8 часов 50 минут

также шестой раз играет в основной сетке Ролан Гаррос, и ранее ей не удавалось пройти здесь дальше второго круга. В четвертьфинале итальянка была сильнее четвёртой ракетки мира, и это была её третья победа над соперницей, входящей в топ-5. Ранее Жасмин не удавалось выиграть шесть матчей подряд на грунте.

Паолини впервые сыграет в финале турнира Grand Slam и она стала всего пятой теннисисткой из Италии, которая будет бороться за титул на «мэйджоре»: в 2010 году Франческа Скьявоне выиграла титул на Ролан Гаррос и дошла до финала в следующем сезоне, Сара Эррани сыграла в решающем матче турнира в Париже в 2012 году, а Роберта Винчи и Флавия Пеннетта встретились в финале US Open в 2015 году.

Жасмин Паолини сыграет свой шестой финал в карьере. В активе итальянки только два титула: в 2021 году она стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Портороже, а в этом сезоне она выиграла трофей на турнире WTA 1000 в Дубае.

Для Паолини встреча с Игой Швёнтек будет третьей против действующего лидера рейтинга WTA. Помимо поражение от польки на US Open-2022, Жасмин в прошлом году проиграла Арине Соболенко на турнире WTA 1000 в Пекине.

Путь к финалу: [12] Жасмин Паолини (Италия, №15)

R128: Дарья Сэвилл (Австралия, №84) 6:3, 6:4

R64: [LL] Хейли Баптист (США, №107) 6:4, 7:6(6)

R32: [SR] Бьянка Андрееску (Канада, №228) 6:1, 3:6, 6:0

R16: Элина Аванесян (-, №70) 4:6, 6:0, 6:1

QF: [4] Елена Рыбакина (Казахстан, №4) 6:2, 4:6, 6:4

SF: Мирра Андреева (-, №38) 6:3, 6:1

► Общее время на корте: 9 часов 58 минут

Национальный фактор: Ига Швёнтек выиграла семь из восьми сыгранных матчей против итальянских теннисисток. В этом году полька была сильнее Камилы Джорджи на турнире WTA 1000 в Майами. Жасмин Паолини одержала только одну победу в четырёх встречах с представительницами Польши — в прошлом сезоне она обыграла Магдалену Френх на турнире WTA 250 в Кливленде.

Рейтинг по итогам Ролан Гаррос: Ига Швёнтек вне зависимости от результата решающего матча сохранит за собой лидерство в рейтинге. Полька занимает первое место с ноября прошлого года. Жасмин Паолини гарантировала себе дебют в топ-10: в случае поражения итальянка подниметься на седьмую позицию, а в случае победы — на пятое место.

btu.org.ua