Даяна Ястремская – о выходе в полуфинал в Гамбурге “Я уже играла здесь на этой стадии и теперь мне бы хотелось поставить новый рекорд”



Украинская теннисистка прокомментировала победу в четвертьфинале турнира WTA в Германии, в котором встречалась с венгеркой Далмой Галфи.

“Это был сложный матч. Мало что могу сказать, это была замечательная битва. На протяжении всего матча она играла на высоком уровне, и я не чувствовала, что очки достаются мне легко, мне надо было их зарабатывать в борьбе. Я рада быть в полуфинале. Я уже играла здесь на этой стадии и теперь мне бы хотелось поставить новый рекорд (смеется). Сейчас я немного уставшая, но ментально готова к следующем матчу.

Это замечательный турнир на самом деле, здесь я испытываю только положительные эмоции. У меня хорошие отношения с директором турнира Сандрой, она всегда ко мне тепло относится, и здесь, и ранее в Линце. Здесь замечательные люди, чудесная атмосфера. Мне здесь очень нравится.

Как я провожу время вне матчей? Здесь со мной моя бабушка, мой спарринг-партнер, который на этой неделе и тренерует, потому что мой тренер вернулся в Кань-сюр-Мер, и также здесь мой бойфренд, он боец ММА. В августе у него будет титульный бой в США, так что сегодня, наверное, я буду у него на тренировке, я всегда его поддерживаю, ему нужно готовится к бою (смеется)”.



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