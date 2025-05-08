Рим. Элина Свитолина против Джессики Боусас Манейро во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина начинает свое выступление на турнире WTA 1000 в Италии. Матч против испанки Джессики Боусас Манейро пройдет четвертым запуском на Supertennis Arena (начало ориентировочно в 16:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 08/05/2025): 506/265

Призовые за карьеру: $25,446,569



Дата рождения: 24/09/2002 (22 года)

Место рождения: Галисия, Испания

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 52 (06/01/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 08/05/2025): 234/122

Призовые за карьеру: $1,295,620

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H2H: 2-0

2025 | Руан (WTA 250) | Грунт (зал) | 1/4 | Свитолина 6:3, 6:2

2024 | Цинциннати (WTA 1000) | Хард | R2 | Свитолина 6:4, 6:1

История на турнире

Элина Свитолина – 17/10 | Свитолина 11-й раз играет на турнире в Риме. Напомним, что украинка выигрывала здесь титул в 2017 и 2018 годах. В предыдущем сезоне Элина дошла до четвертого круга.

Джессика Боусас Манейро – 0/1 | Боусас Манейро в прошлом году уступила на старте квалификации.

Выступления на грунте (на 08/05/2025):

Элина Свитолина – 143/76 (11/1 в этом году)

Джессика Боусас Манейро – 141/69 (6/3 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,22. На победу Джессики Боусас Манейро предлагается коэффициент – 4,22 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Риме)

Элина Свитолина – 22/7

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 11/5 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3, Мадрид 1/2

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Джессика Боусас Манейро – 10/11

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 1/2 | Индиан-Уэллс – R1, Майами – R1, Мадрид – R2

WTA 500 – 1/2 | Линц – R1, Мерида – R2

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – R1, Клуж-Напока – R1, Руан – 1/4

WTA 125 – 2/1 | Анталия – 1/4

United Cup – 1/1

Billie Jean King Cup – 2/0

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – П, В, В, В, В

Джессика Боусас Манейро – В, П, В, ПВ

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 17/13 | Свитолина выиграла в четырех из пяти последних матчей против испанских теннисисток. Три недели назад она обыграла Джессику Боусас Манейро в четвертьфинале турнира WTA 250 в Руане.

Джессика Боусас Манейро – 4/5 | Боусас Манейро потерпела четыре поражения в предыдущих пяти встречах с украинками. В апреле испанка уступила Элине Свитолиной в Руане.

• Элина Свитолина проведет 617-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 399 побед (65%).

• Джессика Боусас Манейро проведет 41-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 18 побед (45%).

• Элина Свитолина проведет 195-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 116 побед (60%).

• Джессика Боусас Манейро проведет * матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету * побед (72%).

Победительница этого матча получит 38 313 евро призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 21 215 евро призовых и 35 рейтинговых очков.

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btu.org.ua