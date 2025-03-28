Анталия (W35). Котляр одержала самую высокорейтинговую победу и вышла в полуфинал

Елизавета Котляр продолжает участие на турнире ITF в Турции



Украинская теннисистка, занимающая 855-е место в мировом рейтинге, сегодня в четвертьфинале встречалась с третьей сеяной Амариссой Тот из Венгрии (№301 WTA), которая отказалась от продолжения борьбы, проиграв второй сет – 4:6, 6:3.

Котляр выиграла второй матч против соперницы из топ-400. Напомним, что в предыдущем раунде на турнире в Анталии украинка обыграла пятую сеяную чешку Лауру Самсон (№338 WTA).

За выход в финал Елизавета Котляр будет бороться с Яной Ковачковой из Чехии (№1155), которая попала в основную сетку через квалификацию. На прошлой неделе украинка победила чешскую теннисистку в четвертьфинале турнира ITF W15 в Анталии.



Фото: USTA.

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