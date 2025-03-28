Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бой за звания абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (23–0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (22–2, 21 КО) находится под угрозой срыва.

Дело в том, что Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение, согласно которому британец обязан провести защиту против соотечественника Дерека Чисоры.

Аналогичная ситуация сложилась и с украинским боксером – его заставляют драться против обязательного претендента Джозефа Паркера. Накануне стало известно, что бой Усика и Дюбуа состоится, если будут выполнены два условия.

Украинец и британец должны направить обращение к WBO и IBF соответственно с просьбой о переносе защиты ради проведения боя за звания абсолютного чемпиона мира.

Представители этих организаций заявили, что если два условия будут выполнены, то они не будут препятствовать проведению встречи Усик – Дюбуа. Окончательное решение должны принять чемпионы.

sport.ua