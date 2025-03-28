Марко: В замене Лоусона нет ничего необычного

В своей колонке для speedweek.com консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассуждал о замене Лиама Лоусона на Юки Цуноду и о машине Макса Ферстаппена.

Хельмут Марко: «В первый гоночный уик-энд, в Австралии, на машине Лиама отказала турбина и в третьей тренировке он не смог проехать ни круга. В этот момент Лиам почувствовал давление и начал ошибаться.

Эта тенденция продолжилась и в Китае, поэтому нам нужно было действовать быстро, до того, как Лиам окончательно потеряет уверенность в себе. Не стоит забывать, что его карьера не закончена, он вернулся в Racing Bulls, в команду, которая стабильно сражается за очки, где гораздо более простая в управлении машина, и где его не сравнивают с Максом Ферстаппеном.

Одна из проблем, с которой не смог в прошлом году справиться опытный Серхио Перес, связана с особенностями нашей машины, сложной в управлении и эффективной только в очень узком диапазоне условий. Отставание от лидера в две-три десятых ещё больше осложняло ситуацию.

В общем, уверенности у Лоусона поубавилось, это было видно, а пытаясь прибавить в скорости, он начинал ошибаться.

В замене Лоусона нет ничего необычного: мы уже делали это с Пьером Гасли и Алексом Элбоном, они оба до сих пор выступают в Формуле 1 как состоявшиеся гонщики с прекрасной карьерой.

Конечно, найдется немало всезнаек, которые спросят, почему мы с самого начала не предпочли Цуноду? Причина в том, что в карьере Юки часто случались подъёмы и спады, он не отличался стабильностью. Но сейчас он совершил скачок в своем развитии, в том числе и в плане физической подготовки, сегодня Цунода – настоящий атлет.

Юки показал впечатляющие результаты в первые два гоночных уик-энда. То, в чём Лоусон преуспел во второй половине сезона 2024 года, мы теперь видим у Юки.

Это простое совпадение, что смена команды с повышением в должности для протеже Honda Цуноды произошла как раз перед домашней гонкой в Японии на домашней трассе Honda. Конечно, Юки хорошо знает эту гоночную трассу, но её хорошо знал и Лоусон. Не этот фактор был решающим.

Поговорим о конкурентоспособности машин Red Bull Racing. После двух гоночных уик-эндов мы можем сказать следующее: RB21 уступает McLaren, этой машиной сложно управлять и непросто настроить.

Во второй части гонки в Китае, когда мы поставили Hard, машина Макса заработала – он поехал в темпе лидера или даже быстрее. Впрочем, справедливости ради нужно добавить, что лидирующий Пиастри в тот момент не ехал на полной скорости.

Ошибка, которую мы допустили, связана с отрезком на Medium. Учитывая высокий износ во время единственной тренировки и в спринте, Макс был слишком осторожен. Сейчас понятно, что ему стоило ехать быстрее.

Вернувшись из Китая, мы провели встречу в Милтон-Кинс, чтобы понять, как и когда у Red Bull Racing снова будет машина, позволяющая побеждать. Макс поговорил с инженерами, они показали ему выбранное направление развития машины и рассказали о ближайших шагах по её доработке.

В Racing Bulls хорошо начали сезон с точки зрения скорости, но в Китае не заработали очков – команда ошиблась со стратегией. Стоило разделить стратегию Цуноды и Хаджара, чтобы один провёл гонку с одним пит-стопом, а второй – с двумя.

В Мельбурне стратегия тоже не была идеальной – машины слишком долго оставались на трассе. Мы допустили две очень серьезные ошибки, которые стоили нам 15 очков.

Хорошая новость в том, что машины Racing Bulls стабильно зарабатывают очки, даже если в гонке они не так сильны, как в квалификации.

В Китае, незадолго до финиша, разрушилось переднее крыло на машине Цуноды. Это не должно было произойти. Мы всё ещё выясняем, вызвано ли это внешним воздействием, скажем, от какого-то обломка на трассе, или это был дефект самого узла.

Что касается результатов Юки и Айзека в первые два уик-энда, то можно сказать: Цунода был безупречен, очень быстр в квалификации и силен в гонках. Хаджар ошибся в Мельбурне на скользкой трассе, но в квалификации был на удивление силен. В Китае он наверняка заработал бы свои первые очки, если бы не неудачная стратегия. Для меня Айзек – один из сюрпризов первой части сезона. Прежде он не выступал в Китае, но сразу ехал на уровне Юки – я впечатлён».

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