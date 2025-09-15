Вольфф: Рассчитываем на борьбу в первых рядах в Баку

Руководитель Mercedes Тото Вольфф считает, что команде по силам побороться в первых рядах на Гран При Азербайджана. Кроме того, Вольфф рассчитывает на второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона, но для этого результаты должны быть выше, чем на прошлом этапе в Монце.

Тото Вольфф: «Европейская часть сезона завершена, и в этот уик-энд начинается заключительная треть чемпионата. Отрезок до клетчатого флага в Абу-Даби будет напряжённым, поскольку три команды ведут борьбу за второе место в Кубке конструкторов.

В Монце мы уступили и знаем, что в оставшихся восьми гонках должны выступить лучше, чем в Италии, если хотим опередить соперников.

Выездная серия гонок начинается с двух городских трасс. Первая пройдёт в Азербайджане, а затем через две недели в Сингапуре. В Баку сложная трасса, которая включает в себя быстрые прямые, 90-градусные повороты и извилистую секцию около крепости – хорошее испытание, как для машины, так и для гонщика.

Борьба очень плотная, поэтому любая мелочь будет иметь большое значение. Если мы выступим в полную силу, то тогда можем рассчитывать на борьбу в первых рядах в этот уик-энд».

Источник