В McLaren отпраздновали успех на базе в Уокинге

На гала-церемонии FIA в пятницу руководители McLaren и Ландо Норрис получили свои заслуженные трофеи, а сегодня на базе в Уокинге состоялась отдельная церемония, на которой кубок за победу в командном зачёте был представлен всей команде.

«Как здорово вот так завершить этот великолепный сезон и отпраздновать успех вместе с замечательными людьми, работающими в McLaren Racing и их семьями. К счастью для всех нас, пилотирует гоночные машины Ландо всё-таки лучше, чем фотографирует!» – весело прокомментировал Зак Браун снимок, которым мы тоже сопровождаем эту новость.

Источник