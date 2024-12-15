Киев-Баскет в напряженном триллере вырвал победу над Прикарпатьем-Говерлой в Суперлиге FAVBET-2024/25

Наибольший вклад в победу столичной команды внесли Клевзуник, набравший 21 очко, и автор дабл-дабла Сандул

Киев-Баскет встретил неожиданно упорное сопротивление от Прикарпатья-Говерлы в матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25, с огромным трудом добившись минимальной победы — 75:74.

Вторая команда чемпионата на своей площадке встречалась в последней, однако вопреки раскладам разница в классе не наблюдалась — команда из Ивано-Франковска провела поединок на равных, судьбу победителя решили секунды.

Аутсайдер сходу оторвался в счете 5:0, но к концу четверти киевляне, казалось, расставили все по своим местам — 20:14. Тем не менее, Прикарпатье стало постепенно сокращать отставание, и на большой перерыв соперники ушли при счете 33:36.

Большую часть третьей четверти впереди была уже команда Евгения Мурзина. Ситуация повторилась и в решающем отрезке игры. За несколько минут до конца команда из Ивано-Франковска вела +8, но в нужное время фаворит совершил рывок, и в последней атаке вырвал сверхтяжелую победу.

Лучшими в составе команды Дмитрия Забирченко стали Денис Клевзуник, набравший 21 очко, и автор дабл-дабла Максим Сандул, признанный MVP поединка.

Прикарпатье-Говерла по-прежнему замыкает таблицу с одним поражением в 12 встречах, но за эту игру подопечным Мурзина не должно быть стыдно. У столичной команды — зеркальный результат и второе место вслед за Днепром.

Следующий матч команды вновь сыграют друг с другом — завтра, 16 декабря, в том же месте (Киев, Дворец спорта Венето), начало — в 17:50.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет — 74:75 (14:20, 20:16, 22:21, 19:18)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра (18 + 6 подборов), Морозов (14), Кузнецов (12 + 6 подборов + 10 передач — 4 потери), Иванов (11 + 4 перехвата), Маркив (8 + 5 передач), Лемишко (4 + 5 подборов), Чугунов (4 + 5 подборов), Бречка (3)

Киев-Баскет: Клевзуник (21), Сандул (12 + 14 подборов + 6 передач), Буренко (12), Сушкин (10 — 4 потери), Когут (9), Зайцев (6 + 5 передач), Сафонов (3 + 4 перехвата), Карпюк (2 + 4 подбора)

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