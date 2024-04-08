Сакраменто Лэня победил Бруклин, Михайлюк набрал пять очков в матче с Портлендом

Оба украинца получили игровую практику

В ночь на 8 апреля состоялись 13 матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз триумфовал над Бруклин Нетс — 107:77. Центровой Алексей Лэнь провел на площадке более девяти минут, оформив три подбора, три ассиста и один блок-шот.

Бостон Селтикс победил Портленд Трэйл Блэйзерс — 124:107. На счету украинца Святослава Михайлюка — пять очков, два подбора и две результативные передачи за 12 минут игрового времени.

НБА. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Клипперс — Кливленд Кавальерс — 120:118 (33:40, 26:40, 27:18, 34:20)

Даллас Маверикс — Хьюстон Рокетс — 147:136 ОТ (27:42, 39:29, 32:35, 31:23, 18:7)

Индиана Пэйсерс — Майами Хит — 117:115 (38:24, 25:22, 28:32, 26:37)

Бостон Селтикс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 124:107 (30:24, 33:32, 30:29, 31:22)

Орландо Мэджик — Чикаго Буллз — 113:98 (31:14, 25:30, 33:28, 24:26)

Торонто Рэпторз — Вашингтон Уизардз — 130:122 (42:17, 21:33, 36:37, 31:35)

Финикс Санз — Нью-Орлеан Пеликанс — 105:113 (26:19, 24:37, 33:34, 22:23)

Шарлотт Хорнетс — Оклахома-Сити Тандер — 118:121 (29:31, 26:34, 30:21, 33:35)

Милуоки Бакс — Нью-Йорк Никс — 109:122 (31:25, 30:25, 24:39, 24:33)

Сан-Антонио Сперс — Филадельфия 76ерс — 126:133 ОТ (24:31, 40:23, 16:19, 31:38, 15:22)

Бруклин Нетс — Сакраменто Кингз — 77:107 (19:29, 21:36, 24:13, 13:29)

Голден Стэйт Уорриорз — Юта Джаз — 118:110 (41:28, 27:26, 29:23, 21:33)

Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз — 117:127 (37:33, 27:46, 28:23, 25:25)

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