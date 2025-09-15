Капитан сборной Германии Шредер признан MVP Евробаскета-2025

Шредер стал третьим немецким игроком в истории, получившим эту награду

Капитан сборной Германии Деннис Шредер признан MVP Евробаскета-2025.

В финале против Турции (88:83) Шредер набрал 16 очков (из них 14 — во второй половине), 3 подбора, 12 результативных передач и 1 перехват.

Шредер стал третьим немецким игроком, получившим награду MVP после Криса Уэлпа из команды, выигравшей титул в 1993 году, и Дирка Новицки, приведшего свою сборную ко второму месту в 2005 году.

Деннис Шредер отличался высокими показателями на протяжении всего турнира, набирая в среднем 20,3 очка, 3,4 подбора, 7,2 результативных передач и 0,8 перехвата.

Капитан сборной Германии продемонстрировал свои навыки плеймейкера на поздних стадиях завершившегося турнира, отдав по 12 голевых передач в полуфинале и финале. Оба выступления установили рекорд по количеству голевых передач на этой стадии с момента начала ведения статистики в 1995 году.

Германия выиграла Евробаскет во второй раз в истории — впервые она триумфовала в 1993 году. Напомним, что в 2023-м году сборная также выиграла чемпионат мира.

