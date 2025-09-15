Дончич, Адетокумбо, Вагнер, Шредер и Шенгюн — в символической пятерке Евробаскета-2025

Двое из пяти игроков представляют новоиспеченного чемпиона Европы – Германию

FIBA объявила символическую пятерку Евробаскета-2025, в которую вошли: Лука Дончич (Словения), Яннис Адетокумбо (Греция), Алперен Шенгюн (Турция), Деннис Шредер и Франц Вагнер (оба — Германия).

Шредер и Вагнер стали чемпионами Европы в составе своей сборной, Шенгюн — серебряным призером, Адекумбо — бронзовым. Дончич, несмотря на вылет Словении в четвертьфинале, выдал яркий перформанс в игре с Германией (91:99), собрав дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов.

MVP турнира был признан капитан сборной Германии Деннис Шредер. Он стал третьим немецким игроком, получившим награду MVP после Криса Уэлпа из команды, выигравшей титул в 1993 году, и Дирка Новицки, приведшего свою сборную ко второму месту в 2005 году.

В финальном матче Евробаскета-2025 Германия обыграла Турцию (88:83). Она выиграла Евробаскет во второй раз в истории — впервые ей удалось триумфовать в 1993 году. Напомним, что в 2023-м году сборная также выиграла чемпионат мира.

Your #EuroBasket 2025 All-Star Five ⭐ 🇩🇪 Dennis Schroder

🇸🇮 Luka Doncic

🇩🇪 Franz Wagner

🇬🇷 Giannis Antetokounmpo

🇹🇷 Alperen Sengun pic.twitter.com/Er8yZbWwwb — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Источник