Гвадалахара. 17-летняя Йович выиграла дебютный титул WTA

Ива Йович стала новой чемпионкой на турнире WTA 500 в Мексике
Гвадалахара, Мексика • 8-14 сентября • хард • $1,064,510
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Ива Йович (США) – Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:4, 6:1
Американская теннисистка успешна сыграла свой первый финал в WTA-туре. До турнира в Гвадалахаре Йович не доходила до четвертьфинала.
Путь к титулу:
R32: Катажина Кава (Польша) 6:4, 4:6, 6:3
R16: Камила Осорио (Колумбия, 8) 6:4, 6:2
QF: Виктория Хименес Касинцева (Андорра, Q) 6:3, 3:6, 7:6(6)
SF: Никола Бартунькова (Чехия, WC) 6:3, 6:7(5), 6:3
FR: Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:4, 6:1
Ива Йович в возрасте 17 лет стала самой юной чемпионкой сезона в Туре, обойдя по этому показателю Мирру Андрееву, и также стала самой юной американской чемпионкой турнира WTA за последние четыре года. В 2021 году Коко Гауфф выиграла титул в Парме.
В обновленном рейтинге Йович и Аранго обновили личные рекорды: американка дебютировала в топ-50, занимая 36-е место, а колумбийская теннисистка поднялась на 53-ю позицию.
Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram
Фото: Getty Images.
btu.org.ua