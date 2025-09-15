Гвадалахара. 17-летняя Йович выиграла дебютный титул WTA

Ива Йович стала новой чемпионкой на турнире WTA 500 в Мексике



Гвадалахара, Мексика • 8-14 сентября • хард • $1,064,510

Финал

Ива Йович (США) – Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:4, 6:1

Американская теннисистка успешна сыграла свой первый финал в WTA-туре. До турнира в Гвадалахаре Йович не доходила до четвертьфинала.

Путь к титулу:

R32: Катажина Кава (Польша) 6:4, 4:6, 6:3

R16: Камила Осорио (Колумбия, 8) 6:4, 6:2

QF: Виктория Хименес Касинцева (Андорра, Q) 6:3, 3:6, 7:6(6)

SF: Никола Бартунькова (Чехия, WC) 6:3, 6:7(5), 6:3

FR: Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:4, 6:1

Ива Йович в возрасте 17 лет стала самой юной чемпионкой сезона в Туре, обойдя по этому показателю Мирру Андрееву, и также стала самой юной американской чемпионкой турнира WTA за последние четыре года. В 2021 году Коко Гауфф выиграла титул в Парме.

В обновленном рейтинге Йович и Аранго обновили личные рекорды: американка дебютировала в топ-50, занимая 36-е место, а колумбийская теннисистка поднялась на 53-ю позицию.

Фото: Getty Images.

